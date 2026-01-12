Бакинская фондовая биржа стала полноправным членом Американо-азербайджанской торговой палаты

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (Baku Stock Exchange, BSE) стала полноправным членом Американо-азербайджанской торговой палаты (U.S.-Azerbaijan Chamber of Commerce, USACC), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Палату.

Отметим, что Бакинская фондовая биржа является ключевой площадкой рынка ценных бумаг Азербайджана. Она была основана в 2000 году с целью содействия формированию капитала и развитию механизмов долгового финансирования в стране.

BSE обеспечивает регулируемую инфраструктуру для торговли акциями, государственными и корпоративными облигациями, а также инструментами денежного рынка, способствуя перераспределению капитала от инвесторов к эмитентам. Для международных инвесторов биржа служит входной точкой на финансовый рынок Азербайджана, предоставляя доступ к суверенным и корпоративным долговым инструментам экономики, богатой природными ресурсами и обладающей развивающейся инфраструктурой рынков капитала.

«По мере углубления рынка и роста объемов размещений биржа играет все более значимую роль в обеспечении доступа эмитентов к долгосрочному капиталу и в поддержке комплексного развития финансового рынка», - отметили в USACC.

Американо-азербайджанская торговая палата, основанная в 1995 году, на протяжении почти трех десятилетий является ведущей платформой для развития коммерческих, экономических и культурных связей между США и Азербайджаном. За этот период USACC сыграла важную роль в укреплении диалога между государственным и частным секторами, а также в расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.