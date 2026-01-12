Обсуждено энергетическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждено энергетическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и США.

Обсуждения состоялись 12 января в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова с делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние двустороннего сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, торговля, региональные связи, включая маршрут TRIPP, экономические инвестиции, а также ознакомление представителей частного сектора США с соответствующими инфраструктурными и логистическими возможностями в нашей стране и перспективы развития сотрудничества.

Высокую оценку получили проведенные отдельно двусторонние контакты и обсуждения по указанным направлениям в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства после Вашингтонского мирного саммита 8 августа прошлого года.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями о важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, значении развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в Среднем коридоре, а также о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане и возможностях установления новых связей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!