Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

АЖД назвали число принятых за 9 месяцев блок-поездов

Общество Материалы 9 октября 2025 15:41 (UTC +04:00)
АЖД назвали число принятых за 9 месяцев блок-поездов

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего года "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняли 296 блок- поездов, в том числе 113 транзитных поездов.

Как передает Trend, об этом сообщили в АЖД.

Отмечено, что этот показатель на 39% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

"За отчетный период блок-поездами было перевезено в общей сложности 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20 процентов превышает показатель за аналогичный период 2024 года (86 413)", - добавили в компании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости