3990 человек числятся пропавшими без вести – Али Нагиев

БАКУ/Trend/ - Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан зарегистрировала 3990 человек как пропавших без вести.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести» в Баку.

А.Нагиев отметил, что 3984 из них пропали без вести в 1990-х годах, во время Первой Карабахской войны, а 6 человек – в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года: "Из 3990 человек 3211 – военнослужащие, 779 – гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 – несовершеннолетний, 284 – женщины, 316 – пожилые люди".