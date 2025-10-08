Названо число людей с нарушениями слуха и речи в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане официально насчитывается более 12 тысяч лиц с нарушениями слуха и речи.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Байрамов на презентации проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов" в Университете ADA, сообщает Trend.

Он отметил, что интеграция лиц, нуждающихся в особой заботе, в инклюзивное общество, а также обеспечение их прав является одним из приоритетных направлений социальной политики страны.

"В результате проводимых в этом направлении реформ были достигнуты значительные успехи в области инклюзивного образования, занятости и социальных услуг. В Азербайджане официально насчитывается более 12 тысяч лиц с нарушениями слуха и речи. Они, как и другие граждане, окружены всесторонней поддержкой со стороны государства и работают в разных сферах", - сказал он.

Заместитель министра подчеркнул, что в целях усиления инклюзивного подхода и повышения доступности расширяется сотрудничество с государственными структурами, а также с институтами гражданского общества и международными партнерами.

"Это также создает основу для того, чтобы люди, нуждающиеся в особом уходе, имели достойные условия жизни", - отметил А.Байрамов.

