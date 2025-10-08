В Университете АDА состоялась презентация проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете АDА состоялась презентация проекта «Приложение для изучения азербайджанского языка жестов».

Как сообщает в среду Trend, проект направлен на создание нового мобильного приложения, которое станет доступной и интерактивной платформой для изучения азербайджанского языка жестов.

Приложение, основанное на педагогическом подходе, выходит за рамки простого изучения лексики и предлагает структурированные уроки, интерактивные задания, тесты и систему оценивания, которые позволяют пользователям всесторонне овладеть языком.

Проект финансируется компанией bp и ее партнерами, а также компанией Nar.

