"Азерхалча" намерен возобновить ковроткачество в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ/Trend/ - Карабахские ковры изготавливаются в различных мастерских Азербайджана и регулярно экспонируются на международных выставках.

Об этом в интервью Trend сообщил председатель совета директоров ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов.

Он отметил, что недавно компания представила коллекцию "Новый взгляд на карабахские ковры", посвященную Победе Азербайджана. 44 ковра из этой коллекции были проданы всего за две недели и пополнили коллекции в разных странах мира.

Говоря о деятельности "Азерхалча" в Карабахе и Восточном Зангезуре, Э. Мамедов отметил:

"В настоящее время «Азерхалча» не работает в Карабахе и Восточном Зангезуре. Однако к нам обращаются ткачи, намеренные вернуться в эти регионы. По мере роста числа таких обращений мы начнем организовывать производство в Карабахе и Восточном Зангезуре".

Он подчеркнул, что возвращение опытных мастеров ковроткачества в Карабах имеет особое значение для компании. Каждому цеху необходимо 5–10 квалифицированных специалистов, которые могли бы обучать молодежь этому ремеслу.