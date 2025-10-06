В Азербайджане впервые пройдет Саммит профессий будущего

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане пройдет Саммит профессий будущего, организованный Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Государственное агентство занятости, мероприятие состоится 30 октября 2025 года в городе Нахчыван под девизом "Навстречу будущему" передает Trend.

Цель саммита - обсудить изменения на рынке труда, требования к новым профессиям и навыкам, влияние технологий и инноваций на профессиональную среду, а также поддержать подготовку участников к будущему рынку труда с учетом новых вызовов в сферах образования и занятости.

Саммит создаст платформу для обмена идеями между работодателями, государственными учреждениями, учебными заведениями и профессионалами. Среди задач - выявление и продвижение профессий и навыков будущего, обмен современными тенденциями в деловом мире, укрепление сотрудничества между партнерами и предоставление участникам более гибких, инновационных и конкурентоспособных карьерных возможностей.

В рамках мероприятия будут организованы две панельные дискуссии - "Трансформация рынка труда" и "Адаптация к изменениям". На панелях будут обсуждаться новые подходы и будущие шаги в образовательных стратегиях, современные стратегии занятости, ожидаемые инновации в будущих профессиях и навыках и способы адаптации к этим инновациям, подготовка к будущему рынку труда и вызовы, стоящие перед Нахчыванской Автономной Республикой в этом контексте.

В саммите примут участие отечественные и зарубежные консультанты по вопросам карьеры, тренеры, специалисты по персоналу, предприниматели, эксперты в области образования, представители государственного и частного секторов, менторы по развитию.

Для участия в мероприятии регистрация начнется в ближайшие дни. Информация о процедуре регистрации будет размещена на официальном сайте Государственного агентства занятости и на страницах в социальных сетях. Дополнительную информацию о саммите можно найти на сайте www.geleceyinpesheleri.az.

В следующем месяце саммит профессий будущего планируется провести также в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!