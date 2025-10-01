Азербайджан усиливает адаптацию сельского хозяйства к изменению климата

БАКУ/ Trend/ - Вопросы адаптации к изменениям климата в сельском хозяйстве являются приоритетными, так как последствия засухи и изменения погодных условий напрямую влияют на продовольственную безопасность и занятость в аграрном секторе.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в кулуарах Бакинской недели климатических действий.

Она отметила, что Азербайджан внедряет современные методы орошения, стимулируя фермеров использовать технологии, которые минимизируют потери воды и повышают эффективность земледелия. Важную роль также играет внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, который позволяет прогнозировать риски для урожая, адаптироваться к изменениям климата и повышать производительность фермерских хозяйств.

И.Гадимова подчеркнула, что государственные органы тесно сотрудничают с международными партнерами и создают платформы для обмена опытом, разрабатывая меры адаптации. Она отметила, что обсуждения на Бакинской неделе климатических действий охватывают не только сельское хозяйство, но и транспорт, а также другие критически важные направления, затронутые изменением климата.