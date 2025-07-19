В Агдамской полной средней школе номер 1 будет действовать центр науки, технологий, инженерии, искусства и математики

АГДАМ /Trend/ - В Агдамской городской полной средней школе номер 1 будет действовать центр науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

Как сообщает в субботу Trend, руководитель Карабахского регионального управления образования Сянан Менсимли отметил, что фундамент Агдамской полной средней школы номер 1 был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года.

По его словам, создание в Карабахе материально-технической базы, отвечающей современным требованиям в сфере образования, является одним из важнейших вопросов.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в настоящее время на освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению образовательной инфраструктуры и развитию этой сферы. Ярким примером этого стало открытие накануне с участием Президента Ильхама Алиева полной средней школы номер 1 в городе Агдам.

Школа построена в рамках реализации «I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В здании будут действовать 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов, центр науки, технологий, инженерии, искусства и математики – STEAM, состоящий из 7 комнат, физическая, химическая и биологическая лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека, музей, столовая на 352 места. Кроме того, в распоряжение учителей и учащихся в школе переданы актовый зал на 468 мест для проведения различных мероприятий, два крытых спортивных зала, футбольная и баскетбольная площадки", - сказал он.

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