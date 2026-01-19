Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением по случаю годовщины трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выступила с заявлением по случаю 36-й годовщины трагедии 20 Января, сообщает Trend.

Как отмечается в заявлении, прошло 36 лет со дня военного вмешательства, осуществленного в ночь с 19 на 20 января 1990 года бывшими вооруженными силами СССР против мирного населения с целью насильственного подавления национальной воли азербайджанского народа и его требований независимости. В результате этого кровавого события были грубо нарушены положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также других международных правовых документов в сфере прав человека. Трагедия 20 Января, повлекшая за собой массовые человеческие потери, по своей сути и масштабам является одним из самых ужасных преступлений XX века.

В ту ночь в городе Баку и регионах республики в результате применения военной силы против гражданского населения были убиты 150 мирных жителей, 744 человека получили ранения.

В тот период с решительным заявлением в связи с этими кровавыми событиями выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев 21 января 1990 года в постоянном представительстве Азербайджана в Москве. Он резко осудил это тяжкое преступление против мирного населения и заявил о прямой ответственности руководства бывшего СССР. Это имело важное историческое значение как первая политическая и правовая оценка трагедии 20 Января.

Вместе с тем отсутствие надлежащей политико-правовой оценки этих событий со стороны международного сообщества и соответствующих международных организаций в тот период привело к нарушению принципов международной справедливости и способствовало формированию атмосферы безнаказанности. Это создало благоприятную почву для совершения на последующих этапах других тяжких преступлений против прав человека в регионе.

"Как Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики считаю необходимым подчеркнуть, что объективное и всестороннее расследование трагедии 20 Января с точки зрения норм международного права, признание этих событий преступлением против человечества, а также привлечение к правовой ответственности не только исполнителей, но и всех лиц, участвовавших в процессе принятия решений, является необходимым условием восстановления справедливости. Призываю международные организации, и в частности соответствующие институты ООН, занять принципиальную позицию в этом вопросе, к совместному сотрудничеству с целью привлечения к правосудию лиц, виновных в событиях 20 Января, и к международно-правовой оценке этих кровавых действий.

Светлая память о шехидах 20 Января навсегда останется в памяти азербайджанского народа», - говорится в заявлении.

