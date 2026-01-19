В Азербайджане вводится госконтроль за необработанными алмазами

БАКУ /Trend/ - Импорт, экспорт, использование, оборот, учет, хранение и отслеживание необработанных алмазов будут осуществляться под государственным контролем.

Как сообщает Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в рамках законопроекта о внесении изменений в Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Согласно законопроекту, необработанными алмазами будут считаться алмазы, которые не подвергались обработке или были только обточены, распилены или расколотые, а также включенные в перечень по кодам внешнеэкономической деятельности, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Государственный контроль за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учетом, хранением и отслеживанием необработанных алмазов будет осуществляться соответствующим органом исполнительной власти.

Также контроль включает соблюдение требований «Схемы сертификации Кимберлийского процесса» при экспорте необработанных алмазов. Форма сертификата и порядок его выдачи будут определяться уполномоченным органом.

Импорт и экспорт необработанных алмазов в Азербайджан возможны только из стран, являющихся участниками «Схемы сертификации Кимберлийского процесса». Решение о допуске к импорту или экспорту будет приниматься на основании заключения уполномоченного органа.

После принятия закона будут утверждены правила реализации государственного контроля и порядок выдачи сертификатов на экспорт необработанных алмазов в соответствии с требованиями «Схемы сертификации Кимберлийского процесса».