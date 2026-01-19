МВФ: глобальная инфляция продолжит снижаться в 2026-2027 годах

БАКУ/Trend/ - Мировая инфляция, как ожидается, продолжит снижаться: по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), базовая инфляция составит 3,8% в 2026 году и 3,4% в 2027 году, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на январское издание World Economic Outlook 2026.

«Прогнозы практически остались без изменений по сравнению с октябрьским отчетом 2025 года, при этом сохраняются основные тенденции ослабления спроса и снижения цен на энергоресурсы. Разрыв в динамике инфляции между США и большинством других стран сохраняется», - отмечается в документе.

Аналитики МВФ указывают, что с постепенным отражением последствий более высоких тарифов базовая инфляция в США вернется к целевому уровню 2% в 2027 году.

«В Австралии и Норвегии также прогнозируется длительное сохранение инфляции выше целевого уровня. В Великобритании, где инфляция в прошлом году выросла частично из-за единичных изменений регулируемых тарифов, ожидается возвращение к целевому уровню к концу 2026 года на фоне ослабления рынка труда и замедления роста заработной платы. В Японии инфляция, как ожидается, смягчится в 2026 году и приблизится к целевому уровню в 2027 году по мере снижения цен на продукты питания и сырье»,-— говорится в отчете.

В еврозоне прогнозируется сохранение общей инфляции на уровне около 2%, при этом базовая инфляция ожидается на уровне 2% в 2027 году.

«В Китае инфляция, по прогнозу, начнет расти с низких уровней, тогда как в Индии инфляция вернется к целевому уровню после заметного снижения в 2025 году, вызванного умеренными ценами на продукты питания», - отмечает МВФ.