Начальник Генштаба Азербайджанской Армии находится с визитом в Катаре (ФOTO)

Общество Материалы 19 января 2026 13:58 (UTC +04:00)


Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики — начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции DIMDEX 2026, организованной Вооруженными силами Катара.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, после официальной церемонии открытия выставки DIMDEX 2026, являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник К.Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещенными в выставочных павильонах.

