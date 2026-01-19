Названо количество мин, обезвреженных на прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 12 по 18 января на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 6 противотанковых мин, 63 противопехотные мины и 253 неразорвавшихся боеприпаса.

Об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию по гуманитарным операциям по разминированию, проведенным на освобожденных территориях, сообщает Trend.

По информации, от мин было очищено 508,7 гектара земли.

Следует отметить, что операции по разминированию проводились Агентством Азербайджана по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачине, Физули, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, а также в селах Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района.

