Участники 3-го Шушинского глобального медиа-форума прибыли в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Началась поездка участников Шушенского Глобального форума под названием «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» в культурную столицу Азербайджана. Форум посвящен 150-летию национальной печати.

Как сообщает Trend, участники форума прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт.

Отметим, что в 3-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиа-структур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также есть представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

Форум продлится до 21 июля.