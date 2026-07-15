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Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)

Политика Новость 15 июля 2026 16:20 (UTC +04:00)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - 15 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что официальный визит Президента Петера Пеллегрини в Азербайджан и проведенные в Шуше в рамках визита переговоры между главами двух стран придадут значительный импульс развитию стратегических отношений между Азербайджаном и Словакией.

Была отмечена важность участия словацких компаний в строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности, в строительстве села Баш Гарвенд Агдамского района. Выражена признательность и высоко оценена инициатива Словакии по строительству и передаче азербайджанской стороне в дар здания полной средней школы в селе Баш Гарвенд.

Также выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, и реализация новых совместных проектов.

Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)
Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии (ФОТО)

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