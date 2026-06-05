БАКУ/ Trend/ - Понятия демократии, свободы выборов и прав человека на протяжении многих лет преподносятся западными политическими институтами как главные ориентиры в международных отношениях. Однако подход к процессам в различных странах показывает, что эти принципы зачастую превращаются в инструменты, служащие геополитическим интересам, нежели универсальным ценностям. Избирательная кампания в Армении и наблюдаемые вокруг нее процессы в очередной раз демонстрируют наличие серьезных противоречий между заявлениями Запада о демократии и его реальными действиями.

Почему поучающие демократии не видят нарушений?

Западные институты годами готовят жесткие отчеты по выборам в различных государствах, критикуют правительства и подчеркивают важность соблюдения демократических стандартов. Среди структур, играющих в этом процессе ключевую роль, особое место занимают Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и миссии Европейского парламента по наблюдению за выборами.

Однако процессы в Армении вызывают серьезные вопросы к объективности этих институтов. Несмотря на очевидность многочисленных правонарушений, административного давления и фактов внешнего вмешательства в ходе избирательной кампании, это практически не находит отражения в отчетах и заявлениях данных структур. В результате укрепляется мнение о том, что организации, выступающие защитниками демократии, демонстрируют избирательный подход.

Тотальная мобилизация административного ресурса

Одним из наиболее примечательных моментов в избирательной среде Армении является привлечение всех возможностей госаппарата к политическому процессу. Мобилизуя в период избирательной кампании административные ресурсы на максимальном уровне, власть фактически нарушает принцип ведения политической конкуренции в равных условиях.

Одним из главных условий демократических выборов является сохранение нейтралитета госструктур. Однако в случае с Арменией имеются многочисленные сведения о том, что государственные ресурсы служат интересам правящей политической силы. Несмотря на это, международные структуры, заявляющие о наблюдении за избирательным процессом, не уделяют данному вопросу должного внимания.

Подкуп голосов: разные валюты, один метод

Одной из серьезнейших проблем избирательной кампании в Армении является воздействие на волю избирателей финансовыми средствами. По имеющимся данным, стоимость одного голоса в регионах варьируется в пределах 10–25 долларов США. Примечательно, что эту практику использует не одна политическая сила, а разные стороны.

Существующая информация показывает, что европейские круги пытаются повлиять на избирательный процесс, выделяя определенные финансовые ресурсы через местные неправительственные организации. С другой стороны, сообщается, что аналогичными методами пользуется и бизнесмен Самвел Карапетян. Таким образом, по сути применяется один и тот же метод — попытка повлиять на решение избирателя посредством финансов.

Разница в этом процессе проявляется лишь в смене финансовых источников и валют. Если с одной стороны в оборот выпускаются средства в евро, то с другой стороны осуществляется финансирование в рублях. В результате механизм, бросающий тень на свободное изъявление воли избирателей, остается неизменным.

Политика давления: аресты и военные сборы

Другим вызывающим обеспокоенность направлением в избирательном процессе являются инструменты давления, применяемые властями как против политических оппонентов, так и против избирателей.

Согласно различным данным, аресты некоторых партийных функционеров и правоохранительные меры в период избирательной кампании расцениваются как факторы, влияющие на политическую конкуренцию. Подобные шаги не только ограничивают возможности деятельности оппозиционных сил, но и приводят к формированию атмосферы страха в обществе.

Наряду с этим серьезной темой обсуждения являются меры, применяемые к гражданам, прибывающим в Армению из России для участия в голосовании. Распространяемая информация о постановке данных лиц на воинский учет прямо в аэропорту и последующем их привлечении к военным сборам может расцениваться как форма косвенного давления на избирателей. Наличие таких случаев усиливает вопросы относительно того, в какой степени защищается принцип свободы выборов.

Внешнее вмешательство идет не только с одного направления

Анализ происходящих в Армении процессов показывает, что попытки повлиять на выборы не ограничиваются только внутренними факторами. Как Россия, так и Запад обвиняются во вмешательстве в политические процессы различными способами.

С российской стороны на повестку дня выходят сведения об отправке в страну лиц, являющихся гражданами Армении, для участия в голосовании, что расценивается как механизм внешнего воздействия на избирательный процесс.

С другой стороны, наблюдается отход западных кругов от позиции нейтрального наблюдателя. Факты открытой поддержки определенного политического кандидата и ведения пропаганды в его пользу не соответствуют международным стандартам избирательного процесса. В данном контексте проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества расценивается не как случайное событие, а как шаг, служащий конкретным политическим целям.

Таким образом, на выборах в Армении проблемы наблюдаются с трех различных направлений: попытки влияния на избирательный процесс со стороны России, деятельность Запада в поддержку определенной политической фигуры и использование внутренних инструментов административного давления властями Армении.

Молчаливые наблюдатели и разоблачение двойных стандартов

Самым примечательным моментом на фоне всех этих процессов является молчание, демонстрируемое международными наблюдательными миссиями. В нормальных условиях такие факты, как скупка голосов, использование административного ресурса, преследование политических оппонентов, давление на избирателей и внешнее вмешательство, должны были вызвать серьезную озабоченность и занять широкое место в международных отчетах.

Однако в случае с Арменией возникает иная картина. Наблюдательные миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента либо хранят полное молчание в отношении всех этих утверждений и фактов, либо преподносят их как второстепенные вопросы. Это усиливает сомнения в приверженности данных структур принципам объективности и беспристрастности.

Если демократия и права человека действительно являются универсальными ценностями, то их применение должно быть одинаковым по отношению к каждой стране. Пример Армении показывает, что для некоторых политических институтов Запада главным критерием являются не принципы, а геополитические интересы. Именно поэтому во многих случаях очевидные нарушения на выборах остаются без внимания, а демократия превращается в инструмент политического влияния. Такой подход не только наносит удар по авторитету международных институтов, но и подрывает доверие к самим демократическим ценностям.