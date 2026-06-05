На странице Президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации говорится:

«Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе — знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты.»