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Президент Ильхам Алиев: Обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов

Политика Материалы 5 июня 2026 12:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Всемирного дня окружающей среды (WED), проходящего при партнерстве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Баку.

Отмечается, что в соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами.

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