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Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, прежде всего в сфере энергетики - Владимир Путин

Политика Материалы 4 июня 2026 23:02 (UTC +04:00)
Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, прежде всего в сфере энергетики - Владимир Путин
Фото: Кремль
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, в том числе и энергетике.

Как передает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума.

«У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений. Пока преждевременно об этом говорить. Это касается и энергетики прежде всего. Мы увидимся с Президентом Ильхамом Алиевым, обязательно обо всем этом поговорим», - подчеркнул Президент России.

Он также отметил, что «отношения между двумя странами выстраиваются и выстраиваются в очень позитивном ключе».

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