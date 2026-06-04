Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в доставке гуманитарной помощи Ирану

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в доставке гуманитарной помощи Ирану.

Как передает Trend, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума, он сказал: «Мы очень благодарны Президенту Алиеву за то, что он помогал нам отправлять гуманитарную помощь в Иран. Азербайджанская сторона много и эффективно в этом смысле поработала, мгновенно реагировала на все наши просьбы, и это очень важно для того, чтобы ситуацию и по этому направлению смягчить».