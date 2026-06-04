Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - 4 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Об этом Trend сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю избрания Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН большинством голосов.

Стороны подчеркнули важность взаимной поддержки между двумя странами на региональных и многосторонних платформах, в том числе в рамках СБ ООН.

Выразив удовлетворение нынешним уровнем стратегического партнерства между двумя странами, стороны обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.