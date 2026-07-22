В Азербайджане отмечается День национальной прессы

БАКУ/ Trend/ - Сегодня исполняется 151 год со дня основания национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Trend, 22 июля, считающееся днем начала деятельности газеты "Экинчи", основоположником которой является Гасан бек Зардаби, с 1991 года в Азербайджане отмечается как День национальной прессы.

Несмотря на то, что с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года вышли в свет всего лишь 56 выпусков "Экинчи", она сыграла незаменимую роль в процветании и развитии азербайджанской прессы. Газета, взявшая на себя миссию просвещения, за короткий срок завоевала популярность и среди интеллигенции, и среди простых людей.

Не случайно выдающиеся деятели и писатели того времени сотрудничали с газетой, периодически писали для нее статьи. Но "Экинчи" просуществовала недолго. Царская Россия испугалась роли газеты в просвещении людей, в их более близком ознакомлении с общественно-политическими процессами, и прекратила издание газеты.

Азербайджанская пресса, прошедшая различные периоды упадка и возрождения, всегда играла роль зеркала, отражающего взгляд общества на процессы в нем. Упразднение цензуры в августе 1998 года дало серьезный толчок развитию азербайджанской прессы. Указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева "О мерах по обеспечению свободы слова, мысли и информации в Азербайджанской Республике" от 16 августа 1998 года в стране была отменена цензура средств массовой информации. Наряду с тем, что этот указ дал серьезный толчок развитию средств массовой информации, он определил основные направления широкой Государственной Программы в сфере повышения их рациональности.

В настоящее время в республике издается большое количество различных газет и журналов, развивается современный вид прессы - интернет-газета.

Широкое празднование в стране Дня национальной прессы, распоряжения о предоставлении единовременной помощи СМИ, мерах по укреплению социальной защиты работников прессы, а также награждении журналистов почетными званиями за заслуги в развитии национальной прессы являются составной частью заботы о прессе и журналистах.

На основе распоряжений главы государства относительно укрепления социальной защиты работников прессы для журналистов было построено два жилых здания. В 2013 и 2017 годах Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях предоставления квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы.

Отражение в Конституции Азербайджана свободы слова и печати как основополагающего принципа дало толчок к формированию СМИ в стране свободного и сильного общественного института. Безусловно, азербайджанские журналисты являются основными участниками всех этих процессов.

30 июня 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 145-летия Азербайджанской национальной печати.

25 апреля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летия Азербайджанской национальной печати.

12 января 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об углублении реформ в области СМИ в Азербайджанской Республике". Согласно указу, с целью поддержки развития СМИ в Азербайджане, продолжения работ по институциональному строительству, стимулирования применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций на базе Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджанской Республики было создано Агентство развития медиа Азербайджанской Республики.