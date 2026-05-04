Транзитом через Азербайджан из России в Армению отправят очередную партию удобрений

БАКУ /Trend/ - Транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в 14:00 со станции Баладжары в Армению будет отправлено 10 вагонов удобрения.

Напомним, что вчера со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик также была отправлена партия удобрений - 8 вагонов общим весом 536 тонн.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению через Азербайджан транзитом уже отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 1600 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

Наряду с транзитом продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времени оккупации, и отметил, что первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 тысячу 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 тысячи 698 тонн груза (48 вагонов), в том числе 1 тысяча 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.