КТЖ увеличила пропускную способность участка Среднего коридора после модернизации

АСТАНА/Trend/ - Национальная компания Казахстанские железные дороги (КТЖ) завершила модернизацию железнодорожного участка Алтынколь-Жетыген, являющегося частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО "Самрук-Қазына".

В рамках проекта было обновлено 293 километра железнодорожной инфраструктуры, введены в эксплуатацию 12 раздельных пунктов, из которых пять построены с нуля, а семь реконструированы. Также были построены новые приемо-отправочные пути и внедрена микропроцессорная система централизации управления.

В результате модернизации пропускная способность участка увеличилась на 80 процентов, что позволит повысить скорость и надежность грузовых перевозок.

Как отметили в компании, в целом по Казахстану модернизируется порядка 3 тысяч километров железных дорог, из которых на сегодняшний день обновлено 900 километров.

В настоящее время продолжаются работы на участках Аксу - Жана-Семей, Мангистаy - Бейнеу, Бейнеу - Шалкар, Кандыагаш - Алимбет и Никельтау - Тобол.

Отметим, что Средний коридор представляет собой торгово-транспортный маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и выходит в Европу. Средний коридор является сухопутным маршрутом, позволяющим обходить более протяжённые морские пути и связывающим восточные регионы Азии, включая Китай, с европейскими рынками.