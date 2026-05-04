  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Банк Республика запустил кампанию «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей

Бизнес Материалы 4 мая 2026 10:30 (UTC +04:00)
Банк Республика запустил кампанию «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей

Читайте Trend в

Банк Республика объявил о специальной скидке для предпринимателей в честь 34-летия своей деятельности

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства в стране, в честь 34-летия своей деятельности запустил кампанию микрокредитования под названием «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей.

В рамках кампании клиенты, оформляющие микро и агрокредиты в Банке Республика, смогут воспользоваться скидкой до 34% на процентную ставку в течение 34 дней.

Основные условия кампании:

  • Сумма кредита: до 100 000 манатов
  • Срок: до 48 месяцев
  • Процентная ставка: от 10% годовых
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Возможность получения кредита без поручителя и траншами
  • Предоставление кредита без комиссии (в зависимости от обеспечения)
  • Возможность открытия кредитной линии
  • Гибкий график погашения

Кампания продлится до 06 июня 2026 года.

Кредиты предоставляются предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства, транспорта и строительства.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети:   Facebook |  Instagram | LinkedIn |  Telegram
Центр поддержки клиентов: 144

Лента

Лента новостей

Читать все новости