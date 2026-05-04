Банк Республика запустил кампанию «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей

Банк Республика объявил о специальной скидке для предпринимателей в честь 34-летия своей деятельности

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства в стране, в честь 34-летия своей деятельности запустил кампанию микрокредитования под названием «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей.

В рамках кампании клиенты, оформляющие микро и агрокредиты в Банке Республика, смогут воспользоваться скидкой до 34% на процентную ставку в течение 34 дней.

Основные условия кампании:

Сумма кредита: до 100 000 манатов

Срок: до 48 месяцев

Процентная ставка: от 10% годовых

Льготный период: до 12 месяцев

Возможность получения кредита без поручителя и траншами

Предоставление кредита без комиссии (в зависимости от обеспечения)

Возможность открытия кредитной линии

Гибкий график погашения

Кампания продлится до 06 июня 2026 года.

Кредиты предоставляются предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства, транспорта и строительства.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144