Как Окампо строил масштабную дезинформационную кампанию против Баку

Ранее азербайджанские СМИ опубликовали серию материалов с видеозаписями, на которых бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо и его окружение фактически разоблачают самих себя, обсуждая кампанию против Азербайджана. Из этих откровений следует: речь идёт не о «ценностях» и «принципах», а о выстроенной системе давления с участием армянского лобби, европейских политиков и финансовых потоков, связанных с российско-армянскими бизнес-кругами.

Окампо прямо говорит о своих связях в Европарламенте, упоминая окружение и самого Жозепа Борреля, и без тени смущения описывает механизмы влияния на решения ЕС — вплоть до давления на Еврокомиссию. Параллельно вскрывается и финансовая кухня: сначала деньги поступали от армянских источников, затем подключилась группа спонсоров из числа состоятельной диаспоры, преимущественно из России. Среди них, по нашим данным, Самвел Карапетян и Рубен Варданян. Ключевой принцип — анонимность и работа через закрытые схемы.

Более того, отдельные фрагменты прямо указывают на вмешательство во внутренние процессы Армении — вплоть до обсуждения сценариев смены власти. В итоге перед нами — не просто лоббизм, а многоуровневая операция: медийная, политическая и финансовая, направленная против Баку и одновременно бьющая по региональной стабильности.

Сегодня опубликованы новые видеокадры, которые окончательно снимают маски с господина Окампо.

Представляем вашему вниманию их текстовую расшифровку:

Луис Морено Окампо: «И следующий шаг для меня — посмотреть, как организовать это на платформе с искусственным интеллектом и сделать это должным образом. Поэтому я работаю с Университетом Сан-Паулу, на факультете физики, над проектом, связанным с искусственным интеллектом. А сейчас я провел несколько дней в Испании со своими друзьями, которые вовлечены в работу такого рода компаний. Мы обсуждали, как армянский проект является пилотным для компании, использующей искусственный интеллект»

Луис Морено Окампо: «Если мы собираемся говорить об этом… это совершенно другое. Я не хочу вас пугать, но я много чем занимаюсь. Я также являюсь профессором Университета Сан-Паулу в Бразилии. Я работаю с физиком, […] в области физики. В основном мы используем современную физику… и искусственный интеллект, чтобы моделировать и пытаться организовать глобальный порядок и глобальный беспорядок. Итак, Бразилия финансирует это дело. У нас есть суперкомпьютеры, работающие над этим. И сначала мы хорошо сфокусировались, в начале мы сказали: «давайте займемся глобальным порядком в целом». Потом мы сказали: «нет, это слишком сложно, давайте займемся геноцидом». А затем мы сказали: «давайте займемся Нагорным Карабахом», потому что у меня есть много информации. Мы работаем над Нагорным Карабахом. Сейчас я рассматриваю это как академический продукт, это академический проект, и мне нужно извлечь из него максимум пользы. Поэтому я пытаюсь создать трансграничную компанию, которая преобразует производимую нами здесь информацию во что-то, что доходит до политиков, принимающих решения. Она должна достичь основных средств массовой информации, социальных сетей, чтобы стать более заметной. Она также должна дойти до других ученых, чтобы стать солидной, устоявшейся»

Неизвестный собеседник: «Но вы разрабатываете программу, использующую искусственный интеллект?»

Луис Морено Окампо: «Да, да»

Неизвестный собеседник: «Потому что существуют программы, существуют аналитические центры, которые собираются вместе, чтобы консультировать лиц, принимающих решения, это существует уже давно»

Луис Морено Окампо: «Да, да»

На записях, оказавшихся в распоряжении нашей редакции, он уже не скрывает, что пытается вывести свою деятельность на новый уровень — с использованием искусственного интеллекта. Речь идёт о создании целой инфраструктуры влияния, где «академический проект» превращается в инструмент давления на политиков, медиа и международные институты.

Окампо откровенно рассказывает о работе с Университетом Сан-Паулу, использовании суперкомпьютеров и попытках моделировать «глобальный порядок» с помощью ИИ. Однако куда важнее другое: в качестве одного из ключевых направлений он прямо называет Карабах, подчёркивая, что рассматривает это как «продукт», из которого необходимо «извлечь максимум пользы».

Далее — больше. Он говорит о создании трансграничной компании, задача которой — превращать «производимую информацию» в инструмент воздействия на лиц, принимающих решения, продвигая нужные нарративы через СМИ, социальные сети и экспертные круги.

Фактически речь идёт о попытке индустриализировать информационные и политические атаки — упаковать их в «научную» оболочку и масштабировать с помощью технологий.

Причём Окампо сам даёт понять: создаваемая им система — это не абстрактная теория, а конкретный инструмент. Эта программа призвана направлять кампании против Азербайджана, связанные с Карабахом, через специально создаваемые платформы — напрямую к лицам, принимающим решения, в международные структуры и академические круги, формируя нужную повестку и закрепляя её как «экспертную позицию».