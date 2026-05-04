В Азербайджане внедряется система электронного рецепта и отслеживания лекарств - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий по цифровизации фармацевтического сектора в Азербайджане введена в эксплуатацию платформа электронного рецепта. Параллельно начато поэтапное внедрение Системы отслеживания и мониторинга.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев во время выступления на II Международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра".

Министр отметил, что на начальном этапе осуществлялось отслеживание психотропных и сильнодействующих лекарственных средств. За короткое время медицинские учреждения, оптовые и розничные фармацевтические предприятия по всей стране были интегрированы в Систему, обеспечив скоординированную деятельность:

"Главная задача Системы наряду с охраной здоровья населения заключается в том, чтобы она играла роль эффективного контрольного механизма для надзорных органов, упрощала бизнес-процессы для предпринимателей и тем самым значительно повышала эффективность системы здравоохранения. Последовательные и системные реформаторские меры, происходящие в фармацевтическом секторе, делают необходимым совершенствование фармацевтического образования, адаптацию образовательных программ к современным вызовам.

В соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения Концепцией развития фармацевтического образования, фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета превратился в ведущий научно-исследовательский центр в области фармацевтики в республике. С целью проведения научно-исследовательских работ на кафедре "Фармацевтическая химия" при поддержке Азербайджанского научного фонда создана современная фармацевтическая лаборатория. Для прохождения учебно-производственной практики студентов фармацевтического факультета действующие в республике фармацевтические предприятия используются в качестве учебных практических баз", - подчеркнул министр.

Т. Мусаев сообщил, что в прошлом году в рамках четырехстороннего Меморандума, подписанного между Азербайджанским медицинским университетом, Scandens, Университетом Печа (Венгрия) и компанией Panon Pharma, предусмотрена реализация краткосрочных и долгосрочных программ обучения и стажировки по фармацевтическим и нефармацевтическим специальностям:

"В результате многоаспектных реформаторских мер, проводимых в фармацевтическом секторе, обеспечена доступность населения к качественным и безопасным лекарственным средствам, повышено качество повседневной жизни. Естественно, что глобальные вызовы, происходящие в секторе, технологические достижения, стратегические изменения в производственных и инвестиционных возможностях еще больше вдохновляют нас на создание совместных партнерств.

Хочу с уверенностью заявить, что поступательное развитие фармацевтической промышленности с ее сегодняшней динамикой служит не только улучшению лекарственного обеспечения в стране, но и благосостоянию населения".