Исламофобии нет места в обществе - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подтверждает свою твердую приверженность уважению, терпимости и мирному сосуществованию культур и религий.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"В Международный день борьбы с исламофобией мы подтверждаем нашу твердую приверженность уважению, толерантности и мирному сосуществованию культур и религий.

Исламофобия, дискриминация и ненависть к людям по признаку их веры подрывают сами принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания. Подобным предрассудкам нет места в наших обществах", - говорится в публикации.

МИД Азербайджана отмечает, что в основе ислама лежат такие ценности, как мир, милосердие, справедливость и солидарность.

"Искажение или стигматизация ислама недопустимы. Борьба с нетерпимостью во всех ее формах остается крайне важной для построения инклюзивных, мирных и устойчивых обществ", - добавили в министерстве.