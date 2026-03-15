Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Исламофобии нет места в обществе - МИД Азербайджана

Политика Материалы 15 марта 2026 18:59 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подтверждает свою твердую приверженность уважению, терпимости и мирному сосуществованию культур и религий.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"В Международный день борьбы с исламофобией мы подтверждаем нашу твердую приверженность уважению, толерантности и мирному сосуществованию культур и религий.

Исламофобия, дискриминация и ненависть к людям по признаку их веры подрывают сами принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания. Подобным предрассудкам нет места в наших обществах", - говорится в публикации.

МИД Азербайджана отмечает, что в основе ислама лежат такие ценности, как мир, милосердие, справедливость и солидарность.

"Искажение или стигматизация ислама недопустимы. Борьба с нетерпимостью во всех ее формах остается крайне важной для построения инклюзивных, мирных и устойчивых обществ", - добавили в министерстве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости