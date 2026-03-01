Министры иностранных дел Азербайджана и Канады обсудили ситуацию в Иране

БАКУ/ Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, во время разговора была выражена глубокая обеспокоенность военной эскалацией и растущими рисками для безопасности в нашем регионе.

Было подчеркнуто, что необходимо предотвратить дальнейшее обострение ситуации, усилить дипломатические усилия и при этом соблюдать нормы и принципы международного права.

Министр Анита Ананд поблагодарила азербайджанскую сторону за обеспечение транзитного прохода граждан Канады через территорию Азербайджана во время военной эскалации в Иране в июне прошлого года. Было отмечено высокое признание оперативной и гуманитарной поддержки, оказанной в тот период.

С учётом текущей ситуации с безопасностью состоялся обмен мнениями о возможных перспективах использования азербайджанской границы для эвакуации граждан Канады из Ирана в случае необходимости.