Приняты решения по апелляционным жалобам Али Керимли и Мамеда Ибрагима

БАКУ /Trend/ - В рамках уголовных дел в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима, задержанных в ходе операции СГБ Азербайджана, в Апелляционном суде Баку рассмотрены апелляционные жалобы в связи с продлением меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Trend, сегодня на заседании суда апелляционные жалобы были рассмотрены, и принято решение.

Согласно принятому решению, апелляционные жалобы отклонены.

Отметим, что в прошлом году Сабаильский районный суд постановил избрать в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней. 9 февраля этого года срок ареста был продлён ещё на 4 месяца.

Данным лицам предъявлены обвинения по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).