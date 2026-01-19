Нормализация отношений между Арменией и Турцией окажет положительное влияние на отношения с Азербайджаном - Рубинян

БАКУ /Trend/ - Прогресс в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией поможет и придаст новый импульс процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян на брифинге для журналистов.

"В нашей позиции ничего не изменилось. Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - это разные процессы, но поскольку мы находимся в одном регионе, они могут взаимодействовать друг с другом. Мы считаем, что прогресс в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией не навредит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а наоборот поможет ему, придав новый импульс", - сказал заместитель председателя парламента Армении.

Подчеркнув, что в армяно-азербайджанском процессе достигнут значительный прогресс, он напомнил о мирной декларации от 8 августа 2025 года и возобновлении транзитных перевозок по железной дороге.

"В целом, я думаю, что процессы движутся в позитивном направлении, мы уже видим некоторые результаты, а другие еще увидим", - добавил Рубинян.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

