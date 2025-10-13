Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Участие Президента Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку - проявление растущей региональной роли Азербайджана - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 октября 2025 15:54 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети Х, посвященное саммиту мира по Ближнему Востоку, передает Trend.

"Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Шарм-эш-Шейхе. Это проявление растущей региональной роли Азербайджана и его глобальной внешней политики как державы средней силы. Азербайджан является желанным партнером для всех сторон региональной повестки дня мира на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

