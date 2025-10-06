Азербайджан — ключевой партнёр по Транскаспийскому транспортному коридору — еврокомиссар Марта Кос (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является ключевым партнёром по Транскаспийскому транспортному коридору.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам своего визита в Азербайджан в сентябре.

Ключевые моменты визита в Азербайджан

Еврокомиссар отметила, что после парафирования текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в регионе Южного Кавказа наблюдается глубокая трансформация.

«В этот исторический момент я приехала в Баку с прямым посланием: ЕС готов поддержать Азербайджан в использовании этой исторической возможности для выведения наших отношений на новый политический уровень. Это был мой первый официальный визит в Азербайджан. Я встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым и выразила свои поздравления в связи с его лидерством в мирном процессе. Я объявила о нашем намерении расширить поддержку усилиям по разминированию — ЕС готов предоставить до 23 миллионов евро. Мы обсудили широкий спектр областей взаимного интереса, включая транспортную связность, энергетическое сотрудничество и деятельность по разминированию», - сказала она.

Кос подчеркнула, что в частности транспортная связность в существующем геополитическом контексте приобрела гораздо большее политическое значение как для ЕС, так и для Азербайджана.

«Полный потенциал региона можно раскрыть, связав Центральную Азию и Европу. Мы также договорились создать Рабочую группу высокого уровня по экономике, чтобы изучить возможности укрепления экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и стимулирования инвестиций», - добавила еврокомиссар.

Роль ЕС в развитии Среднего коридора

Кос отметила, что впервые за долгий период перспектива торговых маршрутов из Европы в Центральную Азию через Южный Кавказ становится реальностью.

«Мой визит в Азербайджан стал первым шагом в более широкой стратегии по соединению ЕС с Южным Кавказом и далее с Азией через Черноморский регион. Мы хотим укрепить связи с Азербайджаном, развивая транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру, с учетом перспектив Центральной Азии. У ЕС есть позитивная программа для Азербайджана: конкретные предложения по стимулированию экономического развития и устойчивого роста. Это приносит значительные экономические, политические и стратегические выгоды для Азербайджана, которые имеют ключевое значение для развития Среднего коридора. В этом контексте Азербайджан является ключевым партнёром на Транскаспийском транспортном коридоре», - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что Европа и Азербайджан разделяют интерес в обеспечении успешности работы коридора.

«В ближайшие месяцы мы конкретизируем эти намерения: 9–10 октября в Брюсселе пройдёт второй форум «Глобальные ворота» (Global Gateway), а 20 октября мы проведём министерскую встречу по безопасности и транспортной связности между регионами. До конца года мы также пригласим частный сектор для изучения возможностей инвестиций в Транскаспийский транспортный коридор», - добавила Кос.

Укрепление сотрудничества в транспортной сфере в рамках более широкой региональной связности

«Наша стратегия опирается на опыт Европы. Европейское сотрудничество стало успешным потому, что мы начали работать по конкретным направлениям взаимного интереса между странами, которые ранее были историческими противниками. Транспорт и логистика могут стать такими же основами для отношений между Азербайджаном и ЕС, а также с более широким регионом Южного Кавказа. Оба сектора являются ключевыми экономическими направлениями с большой политической значимостью — как для бизнеса, так и для граждан. Я уверена, что успешное сотрудничество в этих сферах может вывести отношения между Азербайджаном и Европой на новый положительный уровень», - сказала она.

Еврокомиссар отметила, что ЕС готов сотрудничать с правительством Азербайджана в восстановлении, модернизации и реабилитации маршрутов, которые приближают Европу к региону.

Взгляд ЕС на процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией

Кос отметила, что Европейский союз приветствует парафирование текста мирного соглашения в Вашингтоне.

«Это важный шаг на пути к прочному миру и стабильности в регионе. Подписанное и ратифицированное мирное соглашение станет концом прошлых конфликтов и окажет значительное положительное влияние на развитие региона. Оно откроет новую главу мира и стабильности. Ключевым элементом соглашения является обязательство по расширению транспортной и логистической связности. Это не только укрепит связи внутри региона, но и приблизит Европу к Южному Кавказу и Центральной Азии. Азербайджан может рассчитывать на Европейский союз в дальнейшем продвижении процесса нормализации, включая инициативы по возможному трансграничному и региональному сотрудничеству, усилия по примирению и гуманитарные вопросы», - добавила она.

ЕС о действиях России против энергетической инфраструктуры Азербайджана в Украине

Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС решительно осуждает эти атаки.

«Это не случайность. ЕС и Азербайджан твёрдо поддерживают территориальную целостность Украины. Преднамеренные удары России по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются необоснованными и не имеют никакого оправдания. Это полностью недопустимо и должно быть прекращено немедленно. Удары по активам SOCAR являются ещё одним шагом в непрекращающейся агрессии России», - отметила Кос.

Укрепление связей между ЕС и Азербайджаном в рамках программы «Восточное партнёрство»

Кос отметила, что «Восточное партнёрство» остаётся важной платформой для продвижения мирного процесса и более широкой программы трансрегиональной связности.

«Важно работать совместно со странами «Восточного партнёрства» и, через Каспийское море, с нашими партнёрами в Центральной Азии. Азербайджан является центральным партнёром в этих усилиях. Мой визит в Азербайджан был направлен на то, чтобы подчеркнуть политическую приверженность ЕС укреплению позиции Азербайджана в рамках «Восточного партнёрства» и признание его роли как стратегического партнёра Европы. Я убеждена, что Рабочая группа высокого уровня по экономике, которую мы запустили по случаю моего визита, будет способствовать достижению этой цели», - добавила она.

Будущее сотрудничество ЕС и Азербайджана в ключевых секторах

«Мы не начинаем с нуля. Следуя приоритетам, согласованным в Меморандуме о взаимопонимании между Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Ильхамом Алиевым в июле 2022 года, мы продолжим работу по укреплению региональной энергетической связности, развитию возобновляемой энергетики и повышению энергоэффективности», - заявила комиссар.

Она отметила, что укрепление политического диалога и возобновление сотрудничества станут ключевыми элементами новой страницы в отношениях между Азербайджаном и ЕС.

«Для продвижения нашего партнёрства нам необходимо обновить Приоритеты партнёрства ЕС-Азербайджан. Миростроительство и развитие транспортной связности остаются главными приоритетами нашего будущего сотрудничества с Азербайджаном. Я также вижу большой потенциал для расширения и углубления сотрудничества в таких сферах, как климат и окружающая среда, образование и торговля», - заключила Кос.