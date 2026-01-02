Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 163,4 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель на 50,6 миллиона долларов США или на 44,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за аналогичный период прошлого года страна экспортировала карбамид на сумму 112,8 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из несырьевого сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов США.

