Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 января

Экономика Материалы 5 января 2026 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 января

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9859 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,1157 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9859
AUD 1,1341
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1175
CZK 0,0822
CNY 0,2435
DKK 0,2659
GEL 0,6305
HKD 0,2182
INR 0,0188
GBP 2,2822
SEK 0,1837
CHF 2,1405
ILS 0,5331
CAD 1,2344
KWD 5,5329
KZT 0,3354
QAR 0,4662
KGS 0,0195
HUF 0,5181
MDL 0,1011
NOK 0,1683
UZS 0,0142
PKR 0,6058
PLN 0,4717
RON 0,3903
RUB 2,1157
RSD 0,017
SGD 1,32
SAR 0,4533
xdr 2,3263
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0808
NZD 0,9776
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости