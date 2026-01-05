Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9859 маната, 1 турецкая лира - 0,0395 маната, а 100 российских рублей - 2,1157 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9859
|AUD
|1,1341
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1175
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2435
|DKK
|0,2659
|GEL
|0,6305
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2822
|SEK
|0,1837
|CHF
|2,1405
|ILS
|0,5331
|CAD
|1,2344
|KWD
|5,5329
|KZT
|0,3354
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5181
|MDL
|0,1011
|NOK
|0,1683
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6058
|PLN
|0,4717
|RON
|0,3903
|RUB
|2,1157
|RSD
|0,017
|SGD
|1,32
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3263
|TRY
|0,0395
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0808
|NZD
|0,9776