Обнародован объем операций по картам MasterCard в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец ноября 2025 года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 70,7 миллиона операций на общую сумму 4,5 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с 2024 годом того же периода, количество операций увеличилось на 5,1 миллиона (13%), тогда как объем уменьшился на 93 тысячи манатов (2%).

В то же время количество операций с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составило 509 тысяч, а объем – 50,7 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.