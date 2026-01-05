Значительно выросли контейнерные и транзитные перевозки через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Благодаря институциональной координации контейнерные перевозки через Азербайджан выросли на 19% в годовом выражении - до 135 тысяч TEU, а объем транзита увеличилcя на 20%, достигнув 66,3 тысячи TEU, сообщает Trend со ссылкой на данные "Азербайджанских железных дорог" (AЖД).

Отмечается, что 2025 год принес результаты, которые сегодня определяют траекторию развития на 2026 год.

"Количество контейнерных блок-поездов по маршруту Китай–Европа через Средний коридор превысило 390, что подтверждает устойчивый спрос и повышение надежности маршрута", - говорится в информации.

Подчеркивается, что также Бакинский международный морской торговый порт достиг рекордного показателя в 100 тысяч TEU, при этом его пропускная способность уже сейчас может быть увеличена до 150 тысяч TEU без значительных капитальных затрат.

"Укрепление мультимодального Среднего коридора, присоединение China Railway Container Transport Company, а также создание Евразийской ассоциации транспортных маршрутов расширили южное и восточное направления коридора", - отмечает АЖД.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.