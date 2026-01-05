Президент Ильхам Алиев физически силен, он со знанием дела постоянно тренируется - Токаев

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев физически силен, он со знанием дела постоянно тренируется.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan, отвечая на вопрос про коллег по СНГ, кто отличается спортивностью.

«Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме», - сказал он.

По его словам, Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения.