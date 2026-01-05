Монтенегро готово углублять сотрудничество с Азербайджаном в газовой сфере и "зеленой" энергетике — Эрвин Ибрагимович (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Монтенегро готово углублять сотрудничество с Азербайджаном в газовой сфере, а также в секторе "зеленой" энергетики.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend по итогам своего недавнего визита в Баку заявил заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович.

"Монтенегро и Азербайджан традиционно поддерживают дружественные и партнерские отношения, и мой визит в Баку был направлен на дальнейшее укрепление этих связей, развитие межгосударственных отношений и продолжение постоянного, открытого и конструктивного политического диалога. В ходе содержательных переговоров с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, премьер-министром Али Асадовым и министром финансов Сахилем Бабаевым мы сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, характеризуются положительной динамикой и сотрудничеством во многих сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил он.

Ибрагимович отметил, что встречи в Баку предоставили ценную возможность обсудить конкретные механизмы дальнейшего углубления сотрудничества.

"Особое внимание было уделено экономике, с акцентом на туризм, инвестиции и энергетику, а также обсуждались формы взаимодействия в сфере внешней политики. Мы также обменялись мнениями о текущих глобальных процессах и выразили поддержку подписанию Совместной декларации между США, Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа 2025 года как важного шага на пути к достижению прочного мира, региональной стабильности и процветания.

Во время моего пребывания в Баку я имел возможность проинформировать азербайджанских коллег о внешнеполитических приоритетах Монтенегро, в частности о нашей твердой приверженности европейской интеграции. Я представил амбиции Монтенегро завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года и быть готовыми к членству к 2028 году, а также отметил недавние конкретные результаты, включая закрытие пяти глав переговоров на Межправительственной конференции в Брюсселе в декабре", - сказал заместитель председателя правительства.

По его мнению, официальный визит в Азербайджан прошел весьма успешно, носил содержательный и продуктивный характер и способствовал дальнейшему укреплению основ для поступательного развития сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном на благо граждан обеих стран.

Интерес Монтенегро к импорту азербайджанского газа

"Монтенегро проявляет высокий интерес к импорту азербайджанского природного газа, рассматривая это как часть более широкой стратегии по укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников поставок. Мы видим энергетику как один из ключевых потенциальных сфер для развития и готовы углублять сотрудничество, а также провести обмен знаниями и опытом, в частности в сфере газа и возобновляемых источников энергии", - заявил Ибрагимович.

Он напомнил, что в ходе визита в Баку состоялись обсуждения дальнейших шагов в области энергетического сотрудничества, включая возможность организации межсекторальной встречи для рассмотрения различных форм взаимодействия, а также потенциальных возможностей, связанных с поставками азербайджанского газа в Монтенегро.

"Эти вопросы будут дополнительно обсуждаться в рамках предстоящего заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. В этом контексте особенно важно подчеркнуть значение Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), который в Стратегии развития энергетики Монтенегро до 2030 года рассматривается как наиболее реалистичный вариант газификации страны на данном этапе.

Проект IAP задуман как завершающий сегмент Южного газового коридора, по которому газ с азербайджанского месторождения “Шахдениз” через Трансадриатический газопровод может поставляться в страны региона, включая Монтенегро. Проект пользуется сильной поддержкой со стороны Европейского союза и евроатлантических партнеров, признан Проектом общего интереса и включен в Единый перечень инфраструктурных проектов ЕС, что делает его политическим и стратегическим приоритетом. Учитывая отсутствие в настоящее время газовой инфраструктуры в Монтенегро, реализация данного проекта открыла бы возможности для значительных иностранных инвестиций и обеспечила бы стабильные поставки природного газа, одновременно способствуя снижению уровня загрязнения окружающей среды и укреплению региональной связности", - заявил заместитель председателя правительства.

Партнерство в сфере "зеленой" энергетики и устойчивого развития

"Я рассматриваю сотрудничество между Монтенегро и Азербайджаном в сфере "зеленой" энергетики и устойчивого развития как весьма перспективное и взаимодополняющее, особенно с учетом наших обязательств в рамках Парижского соглашения и статуса Монтенегро как страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Нашей стратегической ориентацией является развитие энергетического сектора на принципах декарбонизации, "зеленого" энергетического перехода и расширения использования возобновляемых источников энергии в соответствии с Европейским "зеленым" курсом", - заявил Ибрагимович.

Заместитель председателя правительства отметил, что Монтенегро планирует активно инвестировать в возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность и развивать инфраструктуру для подключения к региональным и европейским энергетическим системам.

"В этом процессе опыт и реализованные проекты Азербайджана — как в традиционной энергетике, так и в сфере все более динамичного развития "зеленых" энергетических решений — представляют собой значительный потенциал для сотрудничества.

Мы рассматриваем сотрудничество в газовой сфере и как особенно важное, наряду с взаимодействием в области развития возобновляемой энергетики и устойчивых энергетических проектов, способствующих сокращению выбросов и обеспечению долгосрочной энергетической стабильности. Убежден, что посредством активизации политического диалога, обмена знаниями и заключения конкретных соглашений Монтенегро и Азербайджан смогут и далее углублять свое партнерство и совместно вносить вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность как на двустороннем, так и на региональном уровнях", - пояснил он.

Дальнейшее укрепление дипломатических отношений и предстоящие совместные мероприятия

Ибрагимович отметил, что с момента установления дипломатических отношений Монтенегро и Азербайджан постоянно работают над их развитием и поиском новых форм сотрудничества в соответствии с признанными общими интересами и на принципах открытости и дружбы.

"Политический диалог на всех уровнях ведется в удовлетворительном темпе, а многочисленные направления сотрудничества опираются на стабильную договорную и институциональную основу, включающую ряд двусторонних соглашений и меморандумов. В этом контексте недавний визит в Азербайджан стал возможностью оценить существующие формы сотрудничества и выявить направления с дополнительным потенциалом для развития. Особенно значимым шагом вперед стало подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере консульских вопросов между министерствами иностранных дел двух стран, что способствует дальнейшему совершенствованию институционального взаимодействия и повышению качества предоставляемых гражданам услуг", - заявил заместитель председателя правительства.

Он добавил, что важный сегмент сотрудничества реализуется на многостороннем уровне, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, через координацию и взаимную поддержку кандидатур в международных организациях и на форумах.

"Я вижу дополнительный потенциал для укрепления дипломатических отношений через активизацию парламентского взаимодействия, посредством работы групп межпарламентской дружбы и обмена визитами на высоком уровне, а также через дальнейшее развитие сотрудничества в областях взаимного интереса. Регулярные двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел, а также консульские консультации вносят важный вклад в укрепление дипломатических отношений, обеспечивая постоянный обмен мнениями, расширение институционального сотрудничества и более эффективное решение вопросов, представляющих значимость для граждан обеих стран. Эти механизмы подтверждают нашу общую приверженность открытому диалогу и углублению взаимного доверия. Благодаря такому комплексному подходу Монтенегро и Азербайджан могут и далее укреплять политические, институциональные и двусторонние отношения в целом, на благо наших государств и граждан", - добавил он.

Ибрагимович подчеркнул, что за прошедший год обе страны создали условия для организации конкретных мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему развитию межгосударственной дружбы.

"Поэтому мы смотрим с оптимизмом на 2026 год, в котором Монтенегро отметит 20-летие восстановления своей независимости — это станет возможностью реализовать ряд конкретных инициатив и мероприятий, которые еще больше укрепят сотрудничество между Монтенегро и Азербайджаном. В этом контексте мы приветствуем заявления о продолжении политического диалога и визитов на высоком уровне, которые предоставят возможности для подписания соглашений о сотрудничестве, находящихся в настоящее время в процессе подготовки, в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и избежание двойного налогообложения", - заявил заместитель председателя правительства.

Он особо подчеркнул значимость проведения 4-й сессии Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированной на первую половину марта 2026 года.

"Эта сессия станет важной возможностью для всестороннего анализа существующего сотрудничества и конкретизации будущих мероприятий в таких сферах, как энергетика, туризм и инвестиции, а также образование, наука, инновации и технологии, государственное управление и цифровизация", - заявил Ибрагимович.

Он также видит потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в области культуры, а также для укрепления связей между университетами и академическими учреждениями двух стран.

"В этом контексте хотел бы отметить уже подписанное Соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией Министерства иностранных дел Монтенегро и Университетом ADA в Азербайджане, которое предусматривает обмен молодыми дипломатами, организацию совместных конференций и обмен преподавателями.

Кроме того, я считаю, что развитие прямого авиасообщения имеет особое значение для общего уровня отношений между нашими странами. Создание регулярных круглогодичных рейсов в сотрудничестве между авиаперевозчиками Монтенегро и Азербайджана станет мощным стимулом для развития туризма, деловых контактов и общего взаимодействия между людьми. Реализация этих мероприятий и инициатив будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений и откроет новые возможности для долгосрочного и содержательного сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном", - добавил заместитель председателя правительства.

Взаимные инвестиционные возможности

Ибрагимович отметил, что Монтенегро осознает и приветствует растущую роль Азербайджана как стратегического центра в региональной и глобальной экономике.

"Участие Монтенегро в Первом международном инвестиционном форуме в Баку демонстрирует стремление Азербайджана диверсифицировать экономику, а также нашу готовность использовать инвестиционные возможности в различных секторах. Мы считаем, что стабильность, мир и устойчивое развитие в регионе, включая восстановление и развитие Карабаха, создают благоприятную среду для инвестиций. Мы ожидаем, что азербайджанский рынок привлечет внимание монтенегрских инвесторов, особенно тех, кто, укрепляя свои возможности и через региональное сотрудничество, стремится стать надежными участниками требовательного инвестиционного рынка", - заявил он.

Заместитель председателя правительства считает, что особенно перспективными сферами для инвестиций являются энергетика, инфраструктура, инновации, "зеленая" энергетика, недвижимость, городское развитие и проекты, основанные на принципах устойчивого развития.

Он добавил, что дополнительное продвижение инвестиционных возможностей Азербайджана в Монтенегро может существенно способствовать лучшему информированию делового сообщества и стимулированию конкретных инвестиций, которые укрепят экономические связи между нашими странами.

"В этом контексте особое значение имеет экономическая дипломатия, которая соединяет институции, деловые круги и инвесторов двух стран. Эти аспекты сотрудничества будут дополнительно обсуждаться в рамках предстоящей сессии Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству", - заявил Ибрагимович.

Он отметил, что помимо углубления сотрудничества в энергетическом секторе, Монтенегро видит значительные возможности для азербайджанских инвестиций в туризм, который является одной из ключевых сфер экономического развития страны.

"Существующее Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Монтенегро и Азербайджана от 2011 года обеспечивает правовую основу для дальнейших инвестиций и укрепления взаимных связей. Значительное число азербайджанских туристов посещает Монтенегро, при этом наблюдается стабильный рост числа прибытий и ночевок, что подтверждает растущее признание Монтенегро как туристического направления. Прямые рейсы между Баку и Подгорицей или Тиватом дополнительно облегчают доступ и укрепляют туристическую и экономическую связанность.

Говоря о качестве инвестиций в Монтенегро, я всегда с удовлетворением отмечаю инвестицию в люксовый комплекс Portonovi, одну из самых значимых и узнаваемых азербайджанских инвестиций в Монтенегро, которая стала символом успешного сотрудничества между нашими странами. Эта инвестиция значительно способствовала развитию туризма, повысила международную узнаваемость Монтенегро и укрепила его позиционирование как престижного туристического направления. Мы рассматриваем такие примеры как модель, которую хотим дальше поддерживать через будущие проекты и новые партнерства с азербайджанскими инвесторами", - заявил заместитель председателя правительства.

Он отметил, что помимо туризма и энергетики, Монтенегро хотел бы видеть азербайджанские инвестиции в инфраструктурные проекты, медицинский и конгрессный туризм, а также в проекты устойчивого развития в национальных парках и северных регионах страны.

"Строительство ключевых инфраструктурных объектов, таких как автомагистраль Бар-Больяре, открывает дополнительные инвестиционные возможности и повышает доступность менее развитых регионов", - сказал Ибрагимович.

Он добавил, что членство Монтенегро в НАТО и ожидаемое вступление в Европейский союз дополнительно укрепляют доверие инвесторов, подтверждая, что страна является стабильной, безопасной и предсказуемой средой для инвестиций.

"Правительство Монтенегро поддерживает все серьезные и ответственные инвестиции, и опыт с уже реализованными азербайджанскими проектами показывает, что совместные инициативы могут значительно способствовать общему экономическому сотрудничеству между нашими странами", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Роль Монтенегро в укреплении отношений Азербайджана с НАТО

Ибрагимович подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером НАТО, а Альянс поддерживает стабильные и давние отношения через политический диалог, реформу сектора безопасности и усилия по укреплению совместимости вооруженных сил.

"Это партнёрство было дополнительно укреплено Индивидуальным планом действий партнерства (IPAP), который определяет приоритеты сотрудничества в области обороны, реформ безопасности и борьбы с коррупцией. Мы были рады, что в ноябре 2025 года делегация постоянных представителей НАТО, включая Монтенегро, впервые посетила Азербайджан. Этот визит стал отличной возможностью углубить политический диалог и подтвердить приверженность НАТО партнерству с Баку, признавая его роль ключевого фактора стабильности в регионе Кавказа", - заявил заместитель председателя правительства.

Он отметил, что Монтенегро также приветствует сотрудничество Азербайджана с НАТО в создании Центра подготовки по борьбе с терроризмом, а также участие в программах НАТО по гражданской готовности и управлению чрезвычайными ситуациями через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы (EADRCC).

"Считаю, что Монтенегро может активно сотрудничать с Азербайджаном в укреплении оборонных и гражданских возможностей в этих сферах, как в рамках НАТО, так и через двусторонние инициативы", - заключил Ибрагимович.