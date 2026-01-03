БАКУ/Trend/ - В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Венесуэлы, соответствующий указ подписал президент страны Николас Мадуро.

«Президент Мадуро распорядился о реализации Декрета, объявляющего чрезвычайное положение на всей территории страны, для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе», - сказали в ведомстве.

Отметим, что в ранние часы субботы жители венесуэльской столицы Каракас сообщили о громких взрывах, звуках пролетающих самолетов и как минимум одной колонне дыма.

По словам очевидцев, в южной части города, рядом с крупной военной базой, наблюдались перебои с электроснабжением.