Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,59 доллара США, или 2,4% и составила 64,12 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,64 доллара США, или 2,6%, и составила 62,28 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,82 доллара США, или 5,4% и составила 31,89 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,58 доллара США или 2,5% и составила 60,98 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.