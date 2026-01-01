Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном мероприятии в учреждении социального обслуживания для пожилых людей (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В учреждении социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения было организовано праздничное веселье по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с постояльцами учреждения социального обслуживания, тепло побеседовали с ними за праздничным столом. Пожилые отметили, что наша страна всегда заботится о людях старшего поколения, решает их проблемы, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за созданные для них здесь условия.

В рамках праздничной программы также была представлена художественная часть. Пожилые лица исполнили музыкальные номера, прочитали стихи, представили сценку.

Лейла Алиева и Арзу Алиева поздравили пожилых с Новым годом, пожелали им крепкого здоровья.

В ходе посещения они также ознакомились с условиями, созданными для пожилых лиц в учреждении социального обслуживания.

В заключение мероприятия постояльцам учреждения социального обслуживания были вручены праздничные подарки.