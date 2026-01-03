БАКУ/Trend/ - МИД Венесуэлы выступил с заявлением в связи с ситуацией в стране, сообщает Trend.

В ранние часы субботы жители венесуэльской столицы Каракас сообщили о громких взрывах, звуках пролетающих самолетов и как минимум одной колонне дыма.

По словам очевидцев, в южной части города, рядом с крупной военной базой, наблюдались перебои с электроснабжением.

«Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает, осуждает и выносит на рассмотрение международного сообщества крайне серьёзную военную агрессию, осуществлённую действующим правительством Соединённых Штатов Америки против венесуэльской территории и населения. Удары были нанесены по гражданским и военным объектам в городе Каракас — столице Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Данные действия представляют собой грубое нарушение Устава Организации Объединённых Наций, в частности статей 1 и 2, которые закрепляют принципы уважения суверенитета, юридического равенства государств и запрета на применение силы. Подобная агрессия создаёт угрозу международному миру и стабильности, прежде всего в Латинской Америке и Карибском бассейне, и ставит под серьёзную угрозу жизни миллионов людей», - говорится в заявлении.

В МИД Венесуэлы считают, что цель этой атаки — захват стратегических ресурсов страны, прежде всего нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой подорвать политическую независимость страны.

«Этому не суждено сбыться. Более двухсот лет независимости доказали, что народ Венесуэлы и его законное правительство твёрдо стоят на защите суверенитета и неотъемлемого права самостоятельно определять свою судьбу. Попытка навязать колониальную войну, уничтожить республиканскую форму правления и осуществить «смену режима» в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки», - отмечается в заявлении.

Боливарианское правительство призывает все социальные и политические силы страны активизировать планы мобилизации и выразить решительный протест против «этой империалистической атаки».

Как сообщается, народ Венесуэлы и Боливарианские национальные вооружённые силы, в условиях полной народно‑военно‑полицейской координации, развернуты для обеспечения суверенитета и мира.