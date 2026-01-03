Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Полиция Азербайджана работает в непрерывном режиме в связи с погодными условиями (ФОТО)

3 января 2026
БАКУ /Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники полиции Азербайджана продолжают непрерывную работу.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в горных районах, на дорогах, соединяющих городские центры с населенными пунктами, а также на магистралях сотрудниками полиции ведется служба в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта были направлены дополнительные силы полиции. Совместно с другими государственными ведомствами проводится расчистка дорог и дорожных знаков от снега, а также принимаются превентивные меры против обледенения дорог.

Сотрудники полиции оказывают гражданам необходимую помощь на автомагистралях и оперативно реагируют на звонки, поступающие в службу экстренной помощи «102» министерства внутренних дел, касающиеся текущих погодных условий.

