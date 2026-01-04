Назван объем транзакций по платежным картам UnionPay в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - К концу ноября 2025 года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежным картам статистической единицы) в Азербайджане, составило 200 единиц, а объем транзакций – 70 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество транзакций по картам UnionPay уменьшилось на 2,8 тысячи или на 93,3%, а объем транзакций снизился на 30 тысяч манатов или на 30%.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 3 тысячи единиц, а объем транзакций – 100 тысяч манатов.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом.