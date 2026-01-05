БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выросли цены на сигареты.
Как сообщает Trend, подорожал блок сигарет ряда марок. Ожидается, что увеличение оптовых цен приведет к росту розничной стоимости сигарет в среднем на 30-40 копеек.
Повышение цен затронуло, в частности, такие марки, как Winston Xstyle Blue, Winston Xstyle, Silver Winston, Xstyle Caster, Winston Xstyle DUAL, Winston XS Silver, Sobranie Blue, Sobranie White, Sobranie Blues, Sobranie Blacks, Sobranie Whites, Sobranie Caster Line, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Caster, LD Club Platinium, Winchester Blue KS, Kent Nano Silver, Rothmans Demi Silver, Pall Mall Nano White, Dunhill Golden и др.
