В марте в Азербайджане будет 13 нерабочих дней

БАКУ/Trend/ - В марте 2026 года в Азербайджане будет 13 нерабочих дней в связи с официальными праздниками и выходными.

Как сообщает Trend, 8 марта, Международный женский день, выпадает на воскресенье, поэтому 9 марта также будет считаться нерабочим днем.

Длительные праздничные дни будут связаны с праздниками Новруз и Рамазан. В соответствии с Трудовым кодексом, если праздники выпадают на субботу или воскресенье, устанавливаются дополнительные выходные.

Таким образом, 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями в связи с Новруз Байрамы. Поскольку 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также будут считаться нерабочими днями.

В связи с совпадением праздника Рамазан 20 и 21 марта с праздником Новруз, 27 и 30 марта также будут считаться нерабочими днями.

На субботу и воскресенье выпадут также соответственно 28 и 29 марта.

В результате 25, 26, 27 и 30 марта также будут нерабочими днями.

Таким образом, с 20 по 30 марта (включительно) в стране будет 11 последовательных нерабочих дней.

В сумме в марте 2026 года будет 13 нерабочих дней.

