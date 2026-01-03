БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные о смертности от COVID-19 в мире.

Как сообщает Trend, статистика представлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, от COVID-19 во всем мире скончались более 7 миллионов человек.

Данные о смертности охватывают 231 страну. Статистика по отдельным странам выглядит следующим образом:

США – 1,2 миллиона;

Бразилия – 704 тысячи;

Индия – 534 тысячи;

Россия – 404 тысячи;

Мексика – 335 тысяч;

Турция – 101 тысяча;

Грузия – 17,2 тысячи;

Азербайджан – 10,4 тысячи.

Отметим, что эти статистические данные отражают показатели по состоянию на 7 декабря 2025 года. Последние статистические данные будут обновлены 6 января.

